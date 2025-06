Trégua entre Irã e Israel prossegue; Trump anuncia retomada das negociações com Teerã

O frágil cessar-fogo entre Irã e Israel entrou no terceiro dia nesta quinta-feira (26), enquanto a comunidade internacional aguarda uma reunião entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear da República Islâmica.

As negociações entre os Estados Unidos e o Irã foram interrompidas pela ofensiva israelense iniciada em 13 de junho contra o país islâmico, com a alegação de que pretendia impedir a produção da bomba atômica por parte do regime de Teerã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envolveu seu país no conflito com os bombardeios de domingo passado contra três instalações nucleares no Irã que, segundo ele, provocaram um retrocesso de várias "décadas" no programa iraniano.