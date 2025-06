Tribunal Constitucional espanhol valida lei de anistia para independentistas catalães

O Tribunal Constitucional espanhol anunciou nesta quinta-feira (26) a aprovação dos aspectos principais da lei de anistia para os independentistas catalães impulsionada pelo governo de Pedro Sánchez e aprovada no ano passado pelo Parlamento.

"O plenário do TC aprova a lei (...) de anistia para a normalização institucional, política e social na Catalunha", afirmou o tribunal que se pronuncia sobre a constitucionalidade das leis espanholas, em um comunicado ao final do plenário realizado nesta semana.

A sentença, apoiada por seis magistrados e com o voto contra de quatro, rejeitou grande parte do recurso apresentado pelo Partido Popular (PP, direita), frontalmente contrário a esta lei que Sánchez negociou com o partido do líder secessionista catalão, Carles Puigdemont, em troca de seus votos, fundamentais no Parlamento para sua última investidura em 2023.