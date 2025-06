Trump diz que Irã não conseguiu salvar material nuclear antes de bombardeio dos EUA

O presidente Donald Trump declarou nesta quinta-feira (26) que o Irã não conseguiu retirar o material nuclear da instalação subterrânea de Fordo, bombardeada por aviões americanos no domingo.

"Nada foi retirado da instalação. Teria levado muito tempo, seria muito perigoso, pesado e difícil de mover!", declarou Trump em sua plataforma Truth Social.

De acordo com o mandatário, as fotos de satélite de caminhões no lado externo do local antes do ataque dos Estados Unidos mostram apenas pessoas tentando proteger Fordo com concreto.