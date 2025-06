UE prorroga sanções contra Rússia

A UE, no entanto, não conseguiu aprovar na reunião de hoje, realizada em Bruxelas, o 18º pacote de sanções, devido à oposição da Eslováquia, cujo primeiro-ministro, Robert Fico, mantém uma divergência com Bruxelas envolvendo o plano de cortar as importações de gás russo até o fim de 2027.

A Eslováquia é fortemente dependente do gás russo e lucra com as comissões que cobra para que ele transite pelo seu território. Fico se reuniu hoje com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mas não conseguiu as condições que solicitava, portanto anunciou que não apoiaria as novas sanções contra Moscou.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, havia pedido que os líderes europeus aprovassem o 18º pacote "contra o comércio de petróleo russo, a frota fantasma [que permite a Moscou comercializar seus hidrocarbonetos], os bancos e as redes que facilitam equipamentos ou componentes para a fabricação de armas".

