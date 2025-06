UE se esforça para acalmar Trump na frente comercial, após aumentos na Defesa

- Manter a calma -

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, criticou uma guerra tarifária que consiste em tarifas "injustas" e unilaterais. E minimizou a ameaça de Trump de punir a Espanha por não se comprometer a aumentar seus gastos com defesa para 5% do PIB na cúpula da Otan em Haia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, já havia levantado a questão na quarta-feira, em Haia, horas após europeus e Canadá adotarem o aumento nos gastos militares exigido por Trump. "Não podemos dizer, entre aliados, que precisamos gastar mais (...), e travar uma guerra comercial dentro da Otan é uma aberração", disse.

As negociações com Washington aceleraram nas últimas semanas.

A UE havia ameaçado, no início de maio, impor até US$ 107 bilhões (R$ 593 bilhões) em tarifas sobre produtos americanos, principalmente aeronaves e automóveis, caso as negociações fracassassem. Desde então, minimizou essa ameaça.

Os Estados Unidos aproveitam esta oportunidade para obter concessões nas regulamentações europeias sobre plataformas digitais, que resultaram em multas bilionárias a Apple e Meta e em uma investigação ao Google por supostas violações das regras de concorrência.