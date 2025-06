Um terço da população de Tuvalu solicita visto climático para Austrália

Segundo os dados oficiais do programa, 3.125 tuvaluanos apresentaram solicitação para o primeiro lote dos vistos. As inscrições, que custam quase 16 dólares (88 reais), prosseguirão abertas até 18 de julho.

O número provisório se aproxima de um terço dos 10.643 habitantes do pequeno país, o segundo menos populoso do mundo depois do Vaticano.

Os vistos, que permitirão viver, estudar e trabalhar na Austrália, serão atribuídos por sorteio.

"A Austrália reconhece o impacto devastador que as mudanças climáticas têm nos meios de subsistência, segurança e bem-estar de países e populações vulneráveis ao clima, em particular na região do Pacífico", afirmou o Ministério de Relações Exteriores australiano à AFP.

"Este é o primeiro acordo do tipo no mundo, proporcionando um caminho para a mobilidade com dignidade à medida que os impactos climáticos se agravam", acrescentou um porta-voz.

O acordo assinado em 2024 também é parte de uma estratégia da Austrália para conter o avanço da influência chinesa na região do Pacífico Sul.