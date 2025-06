Veículo atropela pedestres em frente à escola em Pequim

Por volta das 13h00, horário local, "ocorreu um acidente de trânsito perto da interseção da avenida Yucai com a rua Dongmen, no distrito de Miyun", no nordeste da capital chinesa, indicou a polícia local em um comunicado. Nessa esquina fica a Escola Primária Nº 1 de Miyun.

Um homem de 35 anos, de sobrenome Han, "atropelou" os pedestres devido a uma manobra errada, acrescentou a polícia, especificando que os feridos foram levados ao hospital. "Uma investigação foi aberta sobre o acidente", acrescentou o comunicado.

Pouco depois de chegarem ao local, os jornalistas da AFP foram obrigados pela polícia a deixar a área.

bur-je/tez/bds/mab/an/dd

© Agence France-Presse