Wall Street fecha em alta e se aproxima de novos recordes

"Isso é importante porque, talvez, mostre uma flexibilidade inesperada por parte do presidente americano Donald Trump", declarou à AFP Christopher Low, analista da FHN Financial.

Wall Street também recebeu nesta quinta um informe revisado do produto interno bruto (PIB) americano, que mostra que a economia da maior potência mundial recuou mais que o previsto nos primeiros três meses do ano, 0,5%, em comparação com uma estimativa prévia de 0,2%.

Os pedidos de seguro-desemprego, por sua vez, caíram em relação à semana anterior e ficaram abaixo das expectativas dos economistas, em 236.000.

Esses dados "se mantêm ancorados em níveis bastante baixos que não estão associados com uma recessão, nem sequer com uma desaceleração significativa" da economia, disse em nota o analista da Briefing.com Patrick O'Hare.

Contudo, as renovações de pedidos de seguro-desemprego superaram as expectativas, o que poderia "indicar certa moderação no mercado de trabalho", acrescentou.

O mercado americano está à espera da publicação do índice PCE na sexta-feira, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), bem como do termômetro de confiança do consumidor publicado pela Universidade de Michigan.