Alemanha acusa jovem sírio de cumplicidade em atentado frustrado em show de Taylor Swift

A Procuradoria da Alemanha informou nesta sexta-feira (27) que apresentou acusações contra um adolescente sírio suspeito de ser cúmplice na preparação de um atentado islamista, que foi impedido, durante shows da cantora Taylor Swift em Viena, em agosto do ano passado.

Mohammad A., então com 15 anos, teve contato de meados de julho até agosto de 2024 com o principal suspeito, de 19 anos, que preparava o atentado, informou a Procuradoria Federal alemã, especializada em casos de terrorismo.

O jovem sírio, adepto da ideologia do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), "ajudou desde abril de 2024 (...) nos preparativos (do atentado), traduzindo do árabe para o alemão as instruções para fabricar uma bomba", acrescentou.