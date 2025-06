Bombardeios de paramilitares deixam 13 mortos, incluindo crianças, no Sudão

Treze pessoas, incluindo três crianças, morreram nesta sexta-feira (27) em bombardeios de paramilitares contra a cidade assediada de El Fasher, no oeste do Sudão, informou à AFP uma fonte médica sob condição de anonimato.

O Sudão é palco há dois anos de uma guerra civil entre as forças do chefe do Exército, Abdel Fattah al Burhan, e as de seu antigo imediato Mohamed Hamdan Daglo, que lidera as Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar.

O conflito já deixou dezenas de milhares de mortos, obrigou 13 milhões de sudaneses a deixarem suas casas e provocou uma das piores crises alimentares do mundo.