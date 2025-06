Brasileiro é condenado à prisão perpétua no Reino Unido por matar adolescente

Em 3 de abril de 2024, pouco antes das 07h locais, Marcus Aurelio Arduini Monzo primeiro atropelou um pedestre com sua caminhonete, antes de agredi-lo no pescoço com sua espada japonesa.

Em seguida, voltou ao volante e parou em uma rua, onde atacou Daniel Anjorin.

O condenado também esfaqueou um policial que o perseguia, e em seguida entrou em uma casa e agrediu um casal que dormia. Os gritos da filha do casal o afugentaram.

Depois, ele atacou outro agente, antes de finalmente ser contido.

Interrogado pela polícia, o acusado disse que tinha "muitas personalidades dispersas" e que uma delas era a de um "assassino profissional".

A polícia também descobriu que ele havia matado o próprio gato momentos antes dos ataques violentos.