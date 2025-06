Bruce Springsteen reescreve década de 1990 em coletânea inédita

Springsteen diz que aproveitou a pandemia de Covid-19 para trabalhar em tudo o que estava guardado. O resultado é uma coletânea de 83 músicas, organizadas tematicamente em sete álbuns, que abrangem os anos de 1983 até 2018.

Como o próprio nome indica, Tracks II é a continuação de Tracks, de 1998, e será seguida por "Tracks III". A coletânea inclui três discos: um baseado no hit "Streets of Philadelphia"; o segundo, "Somewhere North of Nashville", faz uma incursão pelo country; e o terceiro homenageia a Califórnia e sua cultura mexicana.

Springsteen não é o primeiro a mergulhar em seus arquivos para lançar temas inéditos, mesmo que isso signifique lançar músicas que ficaram de fora dos seus primeiros álbuns.

