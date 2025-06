China confirma que alcançou acordo comercial com EUA

As duas maiores potências econômicas do mundo concordaram em maio, após um ciclo de negociações em Genebra, em reduzir temporariamente as tarifas elevadas aplicadas de maneira recíproca aos seus produtos.

A China também se comprometeu a flexibilizar algumas contramedidas não tarifárias, mas funcionários do governo americano posteriormente acusaram Pequim de violar o pacto e de atrasar a aprovação de licenças de exportação de terras raras.

Os dois países finalmente concordaram com uma estrutura para avançar com o consenso de Genebra, após negociações em Londres neste mês.

Uma fonte da Casa Branca disse na quinta-feira à AFP que o governo Trump e a China "concordaram com um entendimento adicional de uma estrutura para implementar o acordo de Genebra".

A explicação veio depois que Trump afirmou em um evento que Washington tinha acabado "de assinar" um acordo comercial com Pequim, sem proporcionar mais detalhes.

Pequim confirmou nesta sexta-feira que um acordo foi alcançado.