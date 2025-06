Comunidade internacional se reúne em Sevilha para revitalizar a ajuda ao desenvolvimento

Líderes e especialistas de todo o mundo se reunirão na próxima semana na cidade espanhola de Sevilha, convidados pela ONU, para uma conferência sobre financiamento ao desenvolvimento, afetado pelos cortes de Donald Trump e conflitos internacionais.

O objetivo, segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres, é encontrar "soluções" para as necessidades dos países em desenvolvimento, que "sofrem um déficit financeiro anual estimado em US$ 4 trilhões (R$ 22 trilhões)", US$ 1,5 trilhão (R$ 8,2 trilhões) a mais do que há dez anos.

A capital da Andaluzia receberá quase 70 chefes de Estado e de Governo e 4.000 representantes da sociedade civil e das principais instituições financeiras internacionais de segunda a quinta-feira. Não haverá representação oficial dos Estados Unidos na reunião, chamada "FfD4".