Defesa Civil de Gaza reporta 62 mortos por forças israelenses

Israel impôs um bloqueio humanitário ao território palestino no início de março, levando a uma grave escassez de alimentos, medicamentos e outros produtos básicos.

O bloqueio só foi parcialmente suspenso no final de maio, quando a GHF começou a distribuir ajuda.

Segundo o Ministério da Saúde do governo de Gaza, cerca de 550 pessoas foram mortas e mais de 4.000 ficaram feridas nas enormes filas dos vários centros de distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza desde que a GHF começou a operar no local no final de maio.

A GHF afirma que as operações de distribuição de ajuda dentro de seus centros estão funcionando sem problemas e nega que tenha havido qualquer tiroteio fatal nas proximidades de seus pontos de ajuda.

A Médicos Sem Fronteiras (MSF) acusou nesta sexta-feira a Fundação Humanitária de Gaza (GHF) de ser um "dispositivo simulado de distribuição de alimentos que produz massacres em série" no território palestino, e pediu seu desmantelamento.

As restrições impostas por Israel aos meios de comunicação em Gaza e as dificuldades de acesso a algumas áreas impedem que a AFP verifique de forma independente os números das equipes de resgate e das autoridades no território palestino.