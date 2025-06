Dois homens passarão o resto da vida presos nos EUA por morte de 53 migrantes

No final da viagem, 48 dos migrantes, incluindo uma mulher grávida, estavam mortos. Dezesseis foram levados a hospitais, mas cinco deles faleceram. Apenas 11 sobreviveram.

Segundo a promotoria, Felipe Orduña Torres, de 30 anos, também conhecido como "Cholo", "Chuequito" ou "Negro", liderava a rede. Foi condenado em março por transportar migrantes em situação irregular dentro dos Estados Unidos.

O juiz Orlando García, do distrito oeste do Texas, condenou Orduña Torres nesta sexta-feira à prisão perpétua e ao pagamento de uma multa de 250 mil dólares (1,37 milhão de reais, na cotação atual), de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça.

Armando Gonzáles Ortega, apelidado de "El Don" ou "Don Gon", de 55 anos, foi condenado por sua vez a 83 anos de prisão por sua participação na morte dos migrantes.

"Estes criminosos passarão o resto de suas vidas na prisão devido à sua cruel decisão de lucrar com o sofrimento humano", declarou a procuradora-geral Pamela Bondi, citada no comunicado.

"As sentenças de hoje são uma mensagem contundente para os traficantes de pessoas de todo o mundo: não descansaremos até que estejam atrás das grades", acrescentou.