Impacto de bombardeios dos EUA às instalações nucleares do Irã: sucesso ou exagero?

- EUA comemora um "sucesso histórico" -

Após dias de questionamentos, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, tentou esclarecer a situação na quinta-feira.

"Graças a uma ação militar decisiva, o presidente [americano, Donald] Trump criou as condições para pôr fim à guerra. Dizimando, aniquilando, destruindo - escolham a palavra - as capacidades nucleares do Irã", reforçou Hegseth.

Em sua opinião, foi um "sucesso histórico", que não teria que ser posto em dúvida.

Trump qualificou a operação de um "sucesso militar espetacular" e assegurou que, com ele, o programa nuclear iraniano recuou "décadas".

Em relação às dúvidas sobre as reservas de urânio enriquecido a 60% - que teoricamente poderiam servir para fabricar mais de nove bombas atômicas se o nível subir para 90% -, Trump assegurou que "nada foi tirado da instalação" antes dos ataques.