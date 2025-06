Indignação na Índia após estupro coletivo de estudante em Calcutá

A polícia da Índia deteve três homens suspeitos de estuprar uma estudante em Calcutá, informaram, nesta sexta-feira (27), as autoridades locais, um ano depois do violento caso de estupro e assassinato de uma jovem médica nesta mesma metrópole, que chocou o país.

Segundo os primeiros elementos da investigação, citados pela imprensa local, a vítima relatou ter sido estuprada na quarta-feira por três estudantes ou ex-estudantes em um quarto dentro de um campus universitário da cidade.

O partido que governa o estado de Bengala Ocidental, All India Trinamool Congress (AITC), prometeu impor as "mais severas penalidades" aos autores do crime.