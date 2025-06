Israel acusa ONU de alinhamento com Hamas após críticas de Guterres sobre Gaza

A ONU "se alinha com o Hamas", respondeu nesta sexta-feira (27) a diplomacia israelense ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, depois que este denunciou a estrutura de distribuição de ajuda humanitária estabelecida por Israel em Gaza como um sistema que "mata as pessoas".

A Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), uma organização de financiamento obscura apoiada por Israel e Washington, "forneceu diretamente mais de 46 milhões de refeições aos civis palestinos, não ao Hamas" desde o fim de maio, indicou o Ministério de Relações Exteriores israelense na rede X.

"No entanto, a ONU faz o quanto pode para se opor a esse esforço. Ao fazê-lo, a ONU se alinha com o Hamas", que também tenta sabotar as operações humanitárias da GHF", sustentou.