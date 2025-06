'Isto é sobre dinheiro', defesa de Diddy desacredita supostas vítimas

A defesa reconhece que alguns atos de Diddy podem ter envolvido violência doméstica, mas isso não significa que seja tráfico sexual, disse.

As mulheres que agora o acusam, lembrou Agnifilo, e que participaram das orgias sexuais com trabalhadores do sexo pagos que o magnata organizava, eram adultas e tomavam suas próprias decisões.

Duas das supostas vítimas de tráfico sexual ? a cantora Casandra "Cassie" Ventura e outra ex-parceira que depôs sob pseudônimo ? mantiveram relações com o fundador da gravadora Bad Boy Records por muito tempo.

Embora pouco ortodoxo, o sexo era consensual, enfatizou Agnifilo.

Cassie, que esteve com Diddy por mais de uma década, "sempre foi livre para sair. Ela escolheu ficar porque estava apaixonada por ele e ele estava apaixonado por ela", disse o advogado, que recordou que a cantora recebeu 20 milhões de dólares (cerca de R$ 98 milhões) do rapper quando o denunciou no final de 2023 por estupro e agressão sexual.

O advogado questionou se ela teria sido coagida a manter relações sexuais com outros homens pagos por Combs enquanto ele observava.