Japão executa 'assassino do Twitter' por matar nove pessoas

"Nove vítimas foram agredidas e estranguladas, assassinadas, roubadas e depois mutiladas, com partes de seus corpos guardados em caixas e outras jogadas em um aterro sanitário", disse.

Ele agiu "pelo motivo egoísta de satisfazer seus próprios desejos sexuais e financeiros", acrescentou sobre os assassinatos "que chocaram e geraram muita ansiedade na sociedade".

"Após reflexão cuidadosa, ordenei a execução", explicou.

O acusado admitiu os nove assassinatos, segundo a imprensa. Shiraishi explicou que fazia contato no Twitter com pessoas com tendências suicidas e lhes oferecia ajuda para morrer.

As vítimas, que tinham entre 15 e 26 anos, foram até a casa do condenado nas imediações de Tóquio, onde ele as assassinou, esquartejou e escondeu os restos de seus corpos em pequenas geladeiras e caixas de ferramentas.

Shiraishi foi condenado à pena de morte em 2020.