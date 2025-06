Jonathan Anderson imprime sua marca na Dior com desfile masculino em Paris

O desfile parecia a entrada ou saída de uma festa de formatura universitária em Oxford: rapazes com gravata borboleta, mas sem camisa, apenas com o fraque. Outros vestiam casaco e camisa sobre jeans desbotados. Nos pés, sapatos tipo pescador com meias brancas.

Destacou uma bermuda oversized tipo cargo, cor-de-rosa vibrante, com muitos bolsos e camadas, recurso não visto há algum tempo, e um corte impecável.

Os cachecóis também ajustavam as calças. Alguns modelos desfilaram sem calças, mas com cuecas tipo boxer, combinando com a camisa ou blusa.

- Diretor artístico todo-poderoso -

Desde que Christian Dior a fundou em 1947, a poderosa marca não havia mantido um mesmo diretor artístico para as coleções masculina, feminina e alta-costura.

Conhecido por sua paixão pela arte contemporânea e por seu estilo conceitual, Anderson parece pronto para assumir esse desafio.