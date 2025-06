Jornalista chinês ferido na região russa de Kursk por ataque ucraniano

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Ucrânia de "atacar deliberadamente" os jornalistas.

A diplomacia da China expressou "profunda preocupação" por um cidadão chinês ter sido ferido.

O Ministério das Relações Exteriores chinês informou que Lu estava trabalhando com uma equipe de filmagem no município de Korenevo quando a Ucrânia atacou instalações próximas.

"A China faz um apelo a todas as partes para que se comprometam com uma resolução política da crise ucraniana e trabalhem conjuntamente para aliviar as tensões", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.

A China se apresenta como uma parte neutra no conflito entre Rússia e Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022.

As potências ocidentais, no entanto, afirmam que os estreitos laços de Pequim com Moscou deram à Rússia um apoio econômico e diplomático vital.