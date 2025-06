Lorde dá o pontapé inicial ao festival de Glastonbury com um show surpresa

A cantora neozelandesa Lorde fez um show surpresa no festival de Glastonbury, na Inglaterra, nesta sexta-feira (27), dia do lançamento do seu quarto e esperado álbum, "Virgin".

Os participantes começaram a chegar na quarta-feira (25) à famosa Fazenda Worthy, propriedade agrícola no sudoeste da Inglaterra, onde acontece o evento, que dura até domingo à noite.

As estrelas principais do festival sobem ao palco nesta sexta-feira, com Alanis Morissette, The 1975 e Supergrass no programa.