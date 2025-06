Los Angeles FC anuncia saída de Olivier Giroud

O atacante de 38 anos tem 57 gols em 137 jogos pela seleção francesa, da qual se aposentou depois da Eurocopa do ano passado.

O desempenho de Giroud, no entanto, não tem sido particularmente impressionante no LAFC, com apenas três gols marcados na temporada regular da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos.

De acordo com vários veículos de imprensa, ele está em contato há vários dias com o Lille, que busca um substituto para o atacante Jonathan David, que deixou o clube ao final de seu contrato.

