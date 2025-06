'Meus companheiros me deram tranquilidade', diz Vini após encerrar jejum de gols pelo Real

"Estou muito feliz com o jogo. Jogamos com tempo bom e em um bom campo, o que nos ajudou muito", disse Vini à plataforma DAZN após a vitória sob chuva no Lincoln Financial Field.

"Era normal ficar muito tempo sem marcar, ficamos quase um mês sem jogar. Sempre estive muito tranquilo, meus companheiros me deram a tranquilidade que eu precisava", continuou o brasileiro.

Vini passou em branco nos dois primeiros jogos da Copa de Clubes (empate em 1 a 1 com o Al-Hilal e vitória por 3 a 1 sobre o Pachuca). Seu último gol pelo Real Madrid tinha sido no dia 16 de abril, na derrota da equipe por 2 a 1 para o Arsenal nas quartas de final da Liga dos Campeões.

De lá para cá, ele marcou pela Seleção Brasileira, na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, no início de junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Já estou aqui [no Real Madrid] há muito tempo sem pressão e quero estar sempre nas melhores condições para ajudar o time e este clube que tanto merece", disse Vini.

O camisa 7 merengue preferiu a assistência para Valverde, com um toque de calcanhar dentro da área, do que o gol que marcou.