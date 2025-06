Ministro israelense diz que seu país estava disposto a matar líder supremo iraniano

Katz fez comentários semelhantes em duas emissoras de televisão israelenses, o Channel 12 e o Channel 13.

Durante a guerra, Katz declarou que seu país não poderia "permitir" que Khamenei continuasse existindo.

Porém, afirmou ao Channel 13 que Israel não pretende mais matá-lo porque "há uma diferença entre antes e depois do cessar-fogo".

No entanto, aconselhou o iraniano a permanecer no bunker. "Ele deveria se inspirar no falecido (Hassan) Nasrallah, que permaneceu em um bunker por muito tempo. Recomendo que faça o mesmo", referiu-se ao ex-líder do Hezbollah libanês pró-Irã, morto em um ataque a Beirute em setembro de 2024.

Katz afirmou que seu país mantém a superioridade aérea sobre o Irã e está pronto para atacar novamente, se necessário.

"Não permitiremos que o Irã desenvolva armas nucleares e ameace Israel com mísseis de longo alcance", disse ao Channel 12.