Moradores de Havana perdem o sono por causa de apagões noturnos

Cuba alugava sete centrais flutuantes para geração de energia de uma empresa turca, mas agora restam apenas duas. E os geradores, que complementam o sistema energético nacional, são alimentados pelo combustível que o país importa a duras penas.

As autoridades cubanas colocaram em andamento um projeto de energia solar com investimento chinês, com o qual planejam instalar 52 parques fotovoltaicos este ano, capazes de gerar mais de 1.000 MW por dia.

No entanto, estes parques carecem de baterias que permitam aproveitar a energia solar no horário de pico do consumo, que costuma ser à noite.

"Não se pode viver assim", lamenta Daniel Iznaga, produtor de 34 anos, que há pouco esteve em Santiago de Cuba (leste), onde sua família mora. Nesta cidade, as temperaturas são mais altas que na capital e os mosquitos atacam sem dó.

Daniel decidiu comprar um gerador para sua mãe, mas... "Adivinhe?, Tampouco temos gasolina! Por isso o gerador agora está parado", aponta, ao seu lado, sua namorada, Deniz Sahan, uma jovem turca que chegou a Cuba há quatro anos.

