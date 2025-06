MP da Venezuela denuncia 'agressão' de alto comissário da ONU para os DH

O MP ressaltou que todos os detidos "estão privados legalmente de liberdade, com respeito ao devido processo, por crimes como conspiração, traição à pátria, terrorismo e lavagem de dinheiro".

O Escritório do Alto Comissariado da ONU denunciou em várias ocasiões violações dos direitos de vários detidos, em meio à crise política gerada pela reeleição questionada do presidente Nicolás Maduro no ano passado. Cerca de 2.400 pessoas foram detidas nas manifestações pós-eleitorais.

