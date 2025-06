Norris é o mais rápido na 2ª sessão de treinos livres do GP da Áustria de F1

Mas Verstappen, que marcou as últimas quatro poles no Red Bull Ring, casa de sua equipe, ainda tem muito o que mostrar no fim de semana.

A surpresa foi o canadense Lance Stroll (Aston Martin), com o quarto melhor tempo, à frente do monegasco Charles Leclerc, (Ferrari) e do George Russell (Mercedes), que tinha sido o mais rápido na primeira sessão.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o oitavo, atrás do japonês Yuki Tsunoda (Red Bull). O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) completaram o Top 10.

Os pilotos voltarão à pista em Spielbeg no sábado. Primeiro, para a terceira e última sessão de treinos livres; depois, para a sessão de classificação, marcada para as 11h (horário de Brasília), que vai definir o grid de largada da corrida de domingo.

-- Resultados da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:04.580 (35 voltas)