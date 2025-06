OMS mantém abertas todas as hipóteses sobre a origem da covid-19

Em 2021, uma missão de especialistas designada pela OMS e enviada à China durante um mês pareceu descartar a hipótese de que o vírus tivesse escapado do instituto de virologia de Wuhan.

Essa missão, porém, só conseguiu entrar na China mais de um ano após o início da epidemia, já que Pequim se mostrou muito relutante em permitir sua visita.

Suas conclusões foram recebidas com cautela e até mesmo ceticismo, especialmente nos Estados Unidos.

A OMS solicitou à China "acesso a centenas de sequências genéticas de pessoas infectadas com covid-19 no início da pandemia, informações mais detalhadas sobre os animais vendidos nos mercados de Wuhan, bem como dados sobre os trabalhos realizados e as condições de biossegurança nos laboratórios de Wuhan".

Mas "até o momento, a China não compartilhou essas informações nem com o SAGO nem com a OMS", afirma a organização em um comunicado.

Dado que grande parte das informações necessárias para avaliar a hipótese de um vazamento em um laboratório não foi transmitida aos especialistas, "essa hipótese não pôde ser nem estudada nem descartada", explicou a presidente do SAGO, Marietjie Venter, aos jornalistas.