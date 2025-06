Palmeiras e Botafogo fazem duelo brasileiro na abertura das oitavas da Copa de Clubes

A virada do time de Abel Ferreira começou exatamente contra o Alvinegro em jogo no estádio Nilton Santos. O Palmeiras foi para o intervalo perdendo por 3 a 0, mas arrancou a vitória por 4 a 3 no segundo tempo, com grande atuação de Endrick, hoje jogador do Real Madrid.

Mas aquele 1º de novembro de 2023 marcou a última vitória alviverde sobre o Botafogo. De lá para cá, foram três derrotas e dois empates com os cariocas.

Esse retrospecto foi definitivo no ano seguinte, quando o time da Estrela Solitária fez uma temporada histórica sob o comando do português Artur Jorge, atualmente no Al -Rayyan do Catar: campeão brasileiro e da Libertadores.

No torneio continental, o Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final; no Brasileirão, venceu no primeiro (1 a 0) e no segundo turno (3 a 1)

"Há uma rivalidade, [o Botafogo] tem se reforçado muito. Tem excelentes jogadores, o treinador está super moralizado, ganhou do PSG, teve bom desempenho contra o Atlético de Madrid", destacou o técnico do Palmeiras.

- Desfalques importantes -

O Botafogo, como disse Abel, foi responsável por uma das grandes surpresas da Copa de Clubes, ao derrotar o campeão europeu por 1 a 0 e ficar com a segunda posição do Grupo B, eliminando o Atlético.