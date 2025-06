Preços altos das hospedagens em Belém assustam participantes da COP30

- "Possíveis práticas abusivas" -

Diante da urgência, autoridades pressionam o setor hoteleiro. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do ministério da Justiça, cobrou explicações dos principais hotéis de Belém para "esclarecer possíveis práticas abusivas na precificação". O setor relatou "ameaças", embora mantenha "negociações" com o governo.

Uma representante da Aosis, (Alliance of the Small Island States), declarou que recebeu garantias da presidência da COP30 de que receberão assistência para suas acomodações.

"Mas não recebemos nenhuma comunicação ou proposta sobre como isso poderia ser feito", alertou. O governo planeja lançar uma plataforma oficial de acomodações no final de junho, com vários meses de atraso, oferecendo "29.000 quartos e 55.000 leitos" no total.

Quase metade das camas será em casas alugadas. Os demais participantes poderão se hospedar "em dois navios de cruzeiro, com um total de 3.882 cabines e 6.000 leitos".

O Brasil está acostumado a sediar grandes eventos, especialmente no Rio de Janeiro. Após os Jogos Olímpicos de 2016 e o G20 do ano passado, o Rio sediará a cúpula do Brics, grupo de potências emergentes, no início de julho.