Primeira fase da Copa de Clubes: sucesso dos brasileiros e brilho de Messi

O uruguaio Luís Suárez, artilheiro e participativo, foi fundamental no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, que levou o time da Flórida para a fase seguinte como segundo colocado do Grupo A.

Mas Messi sempre foi Messi, e o jogo do time treinado por Javier Mascherano passava sempre pelos pés do camisa 10.

Na estreia discreta contra o Al Ahly (0 a 0), o astro argentino mudou o panorama do jogo no segundo tempo quase deu a vitória ao Inter ao acertar um chute no travessão nos acréscimos.

Na segunda rodada, em um dos grandes momentos da Copa de Clubes, Messi marcou de falta contra o Porto seu único gol na competição até aqui, e o time americano venceu por 2 a 1.

A próxima parada? No domingo, em Atlanta, contra o Paris Saint-Germain, seu ex-clube.

"Para nós é melhor quando Messi joga com raiva. Ele é desses jogadores que acrescenta muito quando está decidido", advertiu Mascherano.