Raphinha critica Copa de Clubes por encurtar férias dos jogadores

"É muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que é obrigado. Em nenhum momento perguntaram aos jogadores sobre datas, se queriam jogar... Só falam: 'vocês têm que ir e ponto'", acrescentou o jogador.

Raphinha citou os casos de Marquinhos e Lucas Beraldo, seus companheiros de Seleção Brasileira, que venceram a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain.

"Foram campeões da Champions, nem comemoraram direito e viajaram para jogar com a Seleção, depois foram direto para o Mundial. Eles ainda não pararam", questionou.

Raphinha fez uma temporada brilhante com o Barça, na qual marcou 18 gols e deu nove assistências na campanha do título espanhol.

O atacante esteve com Marquinhos e Beraldo no início do mês na Seleção, na rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas, em que a equipe dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 com um empate contra o Equador (0 a 0) e uma vitória sobre o Paraguai (1 a 0).

"A gente ter a obrigação de abrir mão das férias é muito complicado, porque é um direito nosso. Todo mundo merece pelo menos três semanas ou um mês de férias. E muitos que estão no Mundial não vão ter", lamentou Raphinha.