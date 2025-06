Ruanda e RD do Congo assinam acordo em Washington para encerrar conflito

Ruanda e a República Democrática do Congo assinaram nesta sexta-feira (27), em Washington, com os auspícios dos Estados Unidos, um acordo para acabar com um conflito na região fronteiriça entre os dois países que causou milhares de mortes.

O acordo, firmado pelos ministros das Relações Exteriores Thérèse Kayikwamba Wagner, da República Democrática do Congo, e Olivier Nduhungirehe, de Ruanda, na presença do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, inclui a promessa de que Kigali encerrará suas medidas defensivas no país vizinho, onde os rebeldes tomaram grande parte do território.

"Toda a região inicia um novo capítulo de esperança e oportunidade, harmonia, prosperidade e paz", disse o presidente Donald Trump durante uma reunião pela tarde com os chanceleres de ambos os países na Casa Branca. "Este é um dia lindo", acrescentou.