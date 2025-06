Russell domina 1ª sessão de treinos livres do GP da Áustria de F1

O piloto britânico George Russell (Mercedes) marcou o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Áustria, a 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira (27), no Red Bull Ring, em Spielberg.

Russell, vencedor do GP da Áustria no ano passado, superou o holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tetracampeão mundial, e o australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato de pilotos, por 65 e 155 milésimos de segundo, respectivamente.

Duas semanas depois de sua inesperada vitória no GP do Canadá, o britânico confirmou que o carro da Mercedes rende melhor em temperaturas mais baixas. Depois das fortes chuvas em Spielberg na quinta-feira, os termômetros não passaram dos 24ºC no ar e dos 34ºC no asfalto.