Suprema Corte dos EUA limita poder de juízes para bloquear decisões de Trump

O assessor jurídico do governo, John Sauer, que argumentou em nome do presidente na audiência, comparou as liminares nacionais a uma "arma nuclear" e afirmou que elas alteram o "equilíbrio constitucional da separação de poderes".

O governo Trump solicitou à Suprema Corte que restringisse a aplicação de uma liminar de um tribunal distrital às partes que apresentaram o caso e ao distrito onde o juiz preside.

Outros mandatários americanos criticaram liminares durante seus mandatos porque elas os deixavam de mãos atadas, mas nenhum deles enfrentou tantas em um período tão curto quanto Trump.

cl/sms/erl/mel/mar/yr/dd

© Agence France-Presse