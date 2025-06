Surinamês suspeito de narcotráfico é preso na França após ser extraditado do Brasil

Conhecido por aparecer nas redes sociais com várias joias douradas, Martinus contestou seu julgamento e voltará a ser julgado em 20 de agosto.

A promotoria pediu sua prisão até esta nova audiência, ao apresentá-lo como "o organizador, a partir da Guiana [Francesa], de um tráfico internacional de entorpecentes de grande alcance".

Segundo uma fonte próxima do caso, o réu também foi condenado à revelia a três anos de prisão pelo tribunal correcional de Mans (centro) e também pode voltar a ser julgado nesta corte.

Falando em holandês, Martinus refutou ser o "chefe de uma organização criminosa" e se apresentou como "um artista internacional".

"Muita gente me conhece, já fiz duas apresentações em Paris, mas depois voltei para o Suriname e me disseram que eu tinha sido condenado na França, por isso cancelei um novo show [agendado no país europeu] e vivi no Brasil", detalhou.

O advogado de Martinus, Robin Binsard, avaliou que "este processo está repleto de irregularidades e não resistirá um instante à análise dos juízes de primeira instância".