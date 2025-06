Tensões globais afetam os preparativos da COP30, mas 'o fracasso não é uma opção'

Claudio Angelo disse esperar que o Brasil defenda a ideia, incluída no plano climático do país, de trabalhar para estabelecer de "calendários" para a transição. Ao mesmo tempo, ele comparou com um ato de "sabotagem" o leilão para exploração de blocos de petróleo na foz do rio Amazonas organizado este mês, justamente quando os negociadores climáticos começaram a trabalhar em Bonn.

Outra prioridade chave para o Brasil é a proteção das florestas, mas, além disso, os líderes da COP30 se concentram principalmente nos assuntos pendentes das reuniões anteriores.

Contudo, as tensões mundiais podem não deixar espaço para muito mais. "Temos que nos concentrar mais em preservar o legado que estabelecemos do que em aumentar a ambição", afirmou Yalchin Rafiyev, principal negociador climático do Azerbaijão, país anfitrião da COP29.

As pessoas próximas às negociações admitem que a lentidão pode ser frustrante, mas insistem que as negociações anuais continuam sendo fundamentais.

"Não acho que exista outra forma de abordar uma ameaça tão grande para a humanidade", declarou Espinosa à AFP.

