Tribunal israelense se recusa a adiar julgamento por corrupção de Netanhayu

Um tribunal israelense recusou, nesta sexta-feira (27), a solicitação do primeiro ministro Benjamin Netanyahu de suspender por duas semanas suas audiências no tribunal por corrupção, cuja anulação foi solicitada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O advogado de Netanyahu havia solicitado na quinta-feira o adiamento das audiências, que deviam ser retomadas na próxima semana, citando os "acontecimentos na região e no mundo", após a guerra com o Irã e a continuação do conflito em Gaza.

"O primeiro ministro é obrigado a dedicar todo o seu tempo e energia para a gestão de assuntos nacionais, diplomáticos e de segurança de extrema importância", escreveu o advogado Amid Hadad na petição enviada ao tribunal.