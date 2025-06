Tunisianos lutam para salvar sloughi, raça de cachorro ancestral 'ameaçada'

Ela denuncia principalmente um processo não controlado de "hibridização com a introdução de espécies estrangeiras, trazidas especialmente da Espanha ou da Argélia" para aumentar o desempenho em competições.

A associação Central Canina da Tunísia (CCT) começou há dois anos os processos para "ter essa raça de cachorro local reconhecida de acordo com os padrões internacionais", diz à AFP sua presidente Noureddine Ben Chehida.

- "Nobre" -

Pelagem curta, cor de areia ou cinza, e de coluna arqueada, o sloughi - também chamado de galgo árabe - teria chegado à Tunísia há centenas ou até milhares de anos com as tribos nômades, incluindo os Mrazig, que se estabeleceram na região de Douz, no extremo sul do país.

Conhecido por sua velocidade - "correr como um sloughi", diz um provérbio tunisiano - ele ajudava os nômades a caçar e a proteger o gado.

"Era um cachorro rústico mas nobre, o orgulho dos nômades", explica Olfa Abid. "Um cachorro primitivo que tinha utilidade porque é um caçador quando os recursos alimentares são reduzidos", especialmente coelhos, diz a veterinária, cujos cães vão a todos os lugares com ela.