Wall Street fecha em alta com novos recordes de S&P 500 e Nasdaq

Nesta sexta, o mercado americano foi impulsionado pela conclusão de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China que inclui, segundo Washington, um aumento nos envios de terras raras para os Estados Unidos.

Esse acordo também contempla, de acordo com a China, que Washington remova algumas restrições contra o país asiático.

Pequim tem sido o alvo preferido de Trump na guerra comercial que ele lançou desde que voltou à Casa Branca em janeiro.

No meio da sessão, Wall Street titubeou após declarações do presidente republicano, que afirmou que encerraria as negociações comerciais com o Canadá.

Trump anunciou que considerava encerradas as negociações comerciais com o Canadá e chamou de "ataque direto e flagrante" contra os Estados Unidos a decisão canadense de impor uma tarifa sobre os serviços digitais.

"Devido a esse imposto escandaloso, estamos encerrando todas as negociações comerciais com o Canadá, com efeito imediato", escreveu ele em sua plataforma Truth Social.