Chelsea vence Benfica (4-1) na prorrogação e vai enfrentar Palmeiras nas quartas da Copa de Clubes

O Chelsea venceu o Benfica por 4 a 1 na prorrogação pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, neste sábado (28), em Charlotte, num jogo em que o astro argentino Ángel Di María se despediu do time português, e vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase.

O time inglês abriu o placar no segundo tempo por meio do zagueiro inglês Reece James, numa cobrança de falta astuta em que o goleiro Anatoliy Trubin ficou esperando um cruzamento mas a bola entrou no canto direito (64').

Faltando apenas 5 minutos para o fim do tempo regulamentar, quando o Chelsea do técnico italiano Enzo Maresca parecia ter a classificação na mão, a partida foi suspensa devido a um alerta de tempestade no estádio Bank of America.