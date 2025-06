Comunidade LGBTQ+ reivindca direitos iguais na Venezuela

A Marcha do Orgulho reuniu, neste sábado (28), em Caracas, milhares de pessoas que reivindicaram os direitos da comunidade LGBTQ+ na Venezuela, um país muito conservador onde não há casamento igualitário nem a possibilidade de mudar de identidade de gênero.

Uma multidão a pé, junto com caminhões e motocicletas, percorreu uma importante avenida da capital. "Sem discriminação", dizia um cartaz que um grupo carregava no início da mobilização.

A maioria dos manifestantes tinha ao menos um pequeno detalhe com as cores do arco-íris, desde uma pulseira até bandeiras amarradas ao pescoço.