Corpo de alpinista japonesa morta no pico mais alto do Peru é recuperado

O corpo foi transportado em um helicóptero da sede da polícia até o necrotério da cidade de Huaraz, cerca de 400 km ao norte de Lima.

Inada e outra japonesa, Saki Terada, de 36 anos, ficaram presas na segunda-feira enquanto escalavam o Huascarán devido à neblina e ao mau tempo. As autoridades disseram que elas foram localizadas pelos socorristas graças a um sinal de GPS enviado através de um dispositivo que ativaram.

No entanto, Inada não resistiu às baixas temperaturas, que podem chegar a -30º C, e morreu antes da chegada do socorro, segundo a polícia, enquanto Terada sobreviveu e foi transferida na quinta-feira para um hospital.

As duas haviam chegado ao Peru havia duas semanas para fazer turismo de aventura e escalaram a montanha sem guia.

