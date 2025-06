Defesa Civil de Gaza registra 23 mortos em vários ataques israelenses

A ofensiva lançada em represália por Israel contra o Hamas deixou 56.412 mortos em Gaza, também civis na maioria, segundo dados do Ministério da Saúde deste território palestino governado pelo Hamas - números que a ONU considera confiáveis.

Após proclamar vitória em uma guerra de 12 dias contra o Irã, que terminou com um cessar-fogo em 24 de junho, o exército israelense declarou que voltará a se concentrar em sua ofensiva em Gaza, onde combatentes do Hamas mantêm cativos reféns israelenses sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023.

