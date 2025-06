Dois mortos em bombardeio russo em Odessa, no sul da Ucrânia

Moscou intensificou suas ofensivas com drones e mísseis na Ucrânia, à medida que as negociações de paz iniciadas pelos Estados Unidos para encerrar o conflito de três anos estão estagnadas.

As cidades ucranianas são sendo atacadas diariamente à medida que as tropas russas ganham terreno. Moscou reivindicou no sábado a tomada de outra localidade na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Kremlin considera esta área como parte da Rússia desde o final de 2022.

Em Kherson, também no sul da Ucrânia, uma pessoa morreu e três ficaram feridas em ataques russos na sexta-feira, segundo autoridades.

"As tropas russas atacaram infraestruturas críticas e sociais, bem como áreas residenciais na região", declarou o governador de Kherson, Oleksandr Prokudin, no Telegram, neste sábado.

A Ucrânia também lança ataques de drones contra alvos na Rússia. O Ministério da Defesa russo anunciou neste sábado que sua defesa antiaérea havia derrubado 31 drones ucranianos durante a noite.

Dezenas de milhares de pessoas foram mortas na ofensiva russa lançada em fevereiro de 2022, que forçou milhões de pessoas a fugirem de suas casas e devastou grande parte do leste ucraniano.