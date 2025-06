Flamengo encara Bayern de Munique por vaga nas quartas de final da Copa de Clubes

A virada por 3 a 1 contra o Chelsea na fase de grupos o tornou um candidato ao título mundial, embora precise superar obstáculos difíceis para isso, começando pelo Bayern.

O time alemão parecia destinado a ser o primeiro colocado do Grupo C, mas o Benfica assumiu a liderança na última rodada com uma vitória por 1 a 0 em uma partida em que os já classificados bávaros fizeram inúmeras rotações.

O resultado inesperado obriga agora o Flamengo a enfrentar já nas oitavas de final um dos grandes favoritos ao troféu, com um elenco que conta com o atacante inglês Harry Kane e os pontas franceses Michael Olise (três gols e duas assistências no torneio) e Kingsley Coman (dois gols e duas assistências).

"É um grande time europeu. Dominam sua liga, têm um elenco extraordinário e um ótimo treinador", disse o técnico rubro-negro, Filipe Luís, sobre os atuais campeões alemães. "Mas tudo pode acontecer em uma partida".

- Batalha da pressão -

O confronto de domingo também vai proporcionar um duelo interessante entre os dois técnicos mais jovens da competição, Filipe Luís e o belga Vincent Kompany. Ambos têm 39 anos e compartilham uma grande ambição e preceitos futebolísticos precisos.