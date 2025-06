G7 quer isentar multinacionais dos EUA de imposto mínimo global

As nações do G7 disseram, neste sábado (28), que concordaram em isentar as empresas multinacionais dos Estados Unidos do imposto mínimo global, uma vitória para o governo do presidente Donald Trump, que pressionou fortemente por esse compromisso.

O acordo permitirá que as empresas americanas sejam tributadas apenas em seu país de origem, tanto pelos lucros nacionais quanto pelos estrangeiros, afirmou o G7 em um comunicado emitido pelo Canadá, que detém a presidência rotativa do grupo.

O acordo foi alcançado em parte devido às "mudanças recentemente propostas ao sistema fiscal internacional dos Estados Unidos" incluídas na principal legislação de política interna de Trump, que ainda está sendo debatida no Congresso, segundo o comunicado.